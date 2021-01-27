МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Газпромбанк профинансировал уже более 60% всех российских проектов по возобновляемой энергетике и готов увеличить свое участие в их развитии, сообщил заместитель председателя правления банка Алексей Белоус. Газпромбанк получил 49,5% в компании "Росатома" по ветроэнергетике

"Газпромбанк более 60% всех проектов возобновляемой энергетики профинансировал, объемы доходят до 2 ГВт — это в основном ветер и солнце. Мы в тренде и как бы готовы и дальше финансировать эти проекты. Считаем, что они однозначно самые успешные и самые передовые с точки зрения доходности, имеется в виду, экономического эффекта, социально-экономического эффекта и так далее", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее в среду Газпромбанк и созданная "Росатомом" компания "ВетроОГК-2" закрыли комплексную сделку по банковскому финансированию проекта сооружения в России ветровых электростанций суммарной установленной мощностью 340 МВт. В рамках сделки банк предоставляет "ВетроОГК-2" финансирование на сумму 40 миллиардов рублей сроком на 12 лет. Также банк получил 49,5% в "ВетроОГК-2".

"Это вторая сделка, которую мы реализуем с группой "Росатом" и очень благодарны коллегам, что они в нас поверили, что мы вместе с ними структурировали, как нам кажется, такую успешную историю, которая позволяет с точки зрения финансовых аспектов и ковенант делать этот проект удачным и реализуемым на инвестиционной фазе и на операционной фазе", — прокомментировал Белоус.

Кредитная организация с 2017 года финансирует первый проект ГК "Росатом" по сооружению 660 МВт "зеленых" мощностей, 360 МВт из которых уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 300 МВт планируется вывести на операционную фазу до конца текущего года.

По мнению первого заместителя генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова, объем соглашений, который заключен с Газпромбанком, предоставляет возможность в полном объеме профинансировать данный проект по "зеленой" энергетике. "Это отличный опыт для нас и подтверждение наших стратегических подходов в ведении бизнеса. Надеемся, что различные формы "зеленого" финансирования станут регулярной практикой для Росатома", — заключил он.