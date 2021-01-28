ДОХА, 28 янв — ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии могут выставить на продажу на рынке дополнительные пакеты акций государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в последующие годы, если сложится подходящая конъюнктура, заявил в четверг, выступая на конференции Future investment Initiative, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

Saudi Aramco была зарегистрирована на саудовской фондовой бирже в декабре 2019 года после крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций (IPO), принесшего 29,4 миллиарда долларов с продажи 1,7% ее акций.

"В предстоящие годы будут новые IPO Saudi Aramco как часть плана для вложения этих средств в государственный инвестиционный фонд для повторного их размещения внутри и за пределами королевства в интересах фонда", — отметил принц.

По его словам, это будет одним из заметных источников дохода государственного инвестиционного фонда, что позволит увеличить его доходы в течение пяти лет вдвое — до 1,1 триллиона долларов.