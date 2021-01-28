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Саудовская Аравия планирует SPO Saudi Aramco
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Власти Саудовской Аравии могут выставить на продажу на рынке дополнительные пакеты акций государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в последующие годы, если сложится... ПРАЙМ, 28.01.2021
нефть, саудовская аравия, saudi aramco, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 28 янв — ПРАЙМ. Власти Саудовской Аравии могут выставить на продажу на рынке дополнительные пакеты акций государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в последующие годы, если сложится подходящая конъюнктура, заявил в четверг, выступая на конференции Future investment Initiative, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
Saudi Aramco была зарегистрирована на саудовской фондовой бирже в декабре 2019 года после крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций (IPO), принесшего 29,4 миллиарда долларов с продажи 1,7% ее акций.
"В предстоящие годы будут новые IPO Saudi Aramco как часть плана для вложения этих средств в государственный инвестиционный фонд для повторного их размещения внутри и за пределами королевства в интересах фонда", — отметил принц.
По его словам, это будет одним из заметных источников дохода государственного инвестиционного фонда, что позволит увеличить его доходы в течение пяти лет вдвое — до 1,1 триллиона долларов.