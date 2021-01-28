МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в четверг вечером, хотя и умеренно, из-за сохранения опасений вокруг продолжения инфицирования коронавирусом в мире и, соответственно, неуверенности в перспективах спроса на сырье, а вчерашнего запала от резкого снижения нефтяных запасов в США уже не хватает, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

По состоянию на 18.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 55,47 доллара за баррель, мартовских — на 0,32%, до 55,63 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,04%, до 52,83 доллара за баррель.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает оказывать давление на спрос на нефть. Несмотря на достижения в области разработки вакцины, число инфицированных продолжает расти, и страна за страной вновь вводят социально-экономические ограничения. Так, в Великобритании в среду было объявлено об ужесточении условий въезда и выезда из страны, чтобы минимизировать число поездок.

Инвесторы следят и за ситуацией в Китае, где через две недели начнутся длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок, чтобы не осложнять эпидемиологическую обстановку в стране. Китай — крупнейший импортер нефти в мире. Золото перешло к росту на снижении курса доллара

При этом накануне оптимизм инвесторов поддержали данные о запасах нефти в США. За минувшую неделю эти запасы уменьшились самыми быстрыми темпами с июля и составили 476,7 миллиона баррелей, что также стало минимумом с марта.

"Любой оптимизм, связанный со спросом, остается сдержанным на фоне продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19", — резюмируют аналитики JBC Energy, чье мнение приводит агентство Рейтер.