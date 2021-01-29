Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 6,6%. Об этом сообщают власти страны.
https://1prime.ru/energy/20210129/832924187.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 6,6%. Об этом сообщают власти страны.
https://1prime.ru/energy/20210129/832924187.html
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