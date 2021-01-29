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https://1prime.ru/energy/20210129/832926358.html
Киргизия запретила разработку недр госзначения иностранными компаниями
Энергетика
Новости
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Новый президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете разработки недр общегосударственного значения иностранными компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера... ПРАЙМ, 29.01.2021
киргизия, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 29 янв — ПРАЙМ. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете разработки недр общегосударственного значения иностранными компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера страны.
"Глава государства подписал указ о реформировании горнодобывающей отрасли", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, основными задачами указа являются "совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования, реализация мер по устранению существующих проблем в законодательстве, государственному регулированию, обеспечению рационального использования и охраны недр, промышленной и экологической безопасности и созданию условий для привлечения инвестиций в сферу недропользования".
"Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики", — уточнили агентству в пресс-службе.