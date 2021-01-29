БИШКЕК, 29 янв — ПРАЙМ. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете разработки недр общегосударственного значения иностранными компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера страны. Правительство рассмотрит программу развития отрасли СПГ

"Глава государства подписал указ о реформировании горнодобывающей отрасли", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, основными задачами указа являются "совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования, реализация мер по устранению существующих проблем в законодательстве, государственному регулированию, обеспечению рационального использования и охраны недр, промышленной и экологической безопасности и созданию условий для привлечения инвестиций в сферу недропользования".

"Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики", — уточнили агентству в пресс-службе.