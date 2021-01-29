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2021-01-29T22:32:34+03:00
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2021
https://1prime.ru/energy/20210129/832928259.html
Крупнейший в мире суверенный фонд перестал вкладываться в нефть и газ
Энергетика
Новости
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Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) отказался от всех нефтегазовых активов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. Фонд намерен взамен этого нарастить вложения в... ПРАЙМ, 29.01.2021
норвегия, газ, нефть, газ, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) отказался от всех нефтегазовых активов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. Фонд намерен взамен этого нарастить вложения в "зеленую" энергетику.
NBIM, крупнейший резервный фонд мира, начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Это решение было направлено на снижение зависимости Норвегии (одного из крупнейших игроков на этом рынке) от нефтегазового сектора. Кроме того, нефтегазовые компании приносили фонду крупные убытки в кризисном 2020 году. Однако фонд сумел выйти на прибыль в прошлом году, во многом за счет вложений в технологический сектор, акции которого бурно росли в кризис.