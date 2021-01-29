МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) отказался от всех нефтегазовых активов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. Фонд намерен взамен этого нарастить вложения в "зеленую" энергетику. Экспорт нефти из России по трубе достиг минимума за 16 лет

NBIM, крупнейший резервный фонд мира, начал отказываться от нефти и газа еще три года назад. Это решение было направлено на снижение зависимости Норвегии (одного из крупнейших игроков на этом рынке) от нефтегазового сектора. Кроме того, нефтегазовые компании приносили фонду крупные убытки в кризисном 2020 году. Однако фонд сумел выйти на прибыль в прошлом году, во многом за счет вложений в технологический сектор, акции которого бурно росли в кризис.