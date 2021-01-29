МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura утроил коммерческую прибыль в прошлом финансовом году на фоне падения цен на нефть в пандемию коронавируса, сообщает Bloomberg. Крупнейший в мире суверенный фонд перестал вкладываться в нефть и газ

В 2020 году компании удалось заработать 5,3 миллиарда долларов на торговле нефтью. В апреле компания на 70 процентов увеличила танкерный флот, благодаря чему смогла заработать, когда котировки нефти марки WTI впервые в истории показали отрицательные значения — то есть продавцы предлагали доплатить покупателю, лишь бы тот забрал сырье.

"Мы ожидали падения спроса, поэтому мы могли гарантировать, что сможем перемещать и покупать товар", — сказал глава Trafigura Джереми Уэйр.

В апреле майские фьючерсы на WTI достигали отрицательных значений по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.

Спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.

Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано лишь в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены на рынке.