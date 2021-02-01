МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно разрешил ввоз в ЕАЭС морских судов для геологоразведки, заявила на брифинге помощница главы комиссии Ия Малкина.

"Решением совета комиссии разрешен временный ввоз некоторых видов морских судов без уплаты таможенных пошлин и налогов. Отмечу, что это касается судов, которые используются для геологоразведки", — сказала она.

Она уточнила, что освобождение от уплаты пошлин и налогов будет касаться судов, которые были ввезены с 1 июля 2020 года. Действовать мера будет до 31 декабря 2024 года включительно. Цифровой госплан для Дальнего Востока и Арктики представят в апреле

По словам Малкиной, инициатива принадлежала России, т.к. планируются работы по геологическому изучению Южно-Обского участка недр (принадлежит "Газпром нефти" — ред.) в Арктике. "Существующие климатические условия региона снижают период проведения геологоразведки до 90-150 суток. Это обстоятельство затрудняет поиск судовладельцев, готовых предоставлять высокотехнологические суда на такой короткий срок", — пояснила она.

Льготный ввоз судов для геологоразведки будет возможен на срок до одного года, однако будет действовать ряд условий. Во-первых, такие суда должны находиться в собственности иностранных лиц, во-вторых, они должны быть зафрахтованы лицами из стран союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера.