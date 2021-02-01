МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Электропотребление в РФ в 2021 году, как ожидается, восстановится до уровня 2019 года, когда оно составило 1,075 триллиона кВт.ч, сообщил РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Пока ожидаем, что уровень потребления электроэнергии по итогам 2021 года будет аналогичен уровню 2019 года. При этом не стоит забывать, что на показатель влияет большое количество факторов", — сказал Грабчак.

Потребление электроэнергии в России в 2019 году, по данным "Системного оператора", снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, до 1,075 триллиона кВт.ч.

Помимо этого. потребление электричества в январе выросло на 4,1% в годовом выражении и составило 104,7 миллиарда кВт.ч, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. В Ереване считают, что энергосети РФ, Грузии, Армении и ИРИ могут объединить через 3 года

"По оперативным данным, потребление электроэнергии в России за январь 2021 года составило 104 679,4 миллиона кВт.ч, что на 4,1% выше, чем за январь 2020 года. По ЕЭС (единой энергосистеме — ред.) России потребление составило 103 009 миллионов кВт.ч, что на 4,2% выше показателей аналогичного периода предыдущего года", — сообщил он.

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