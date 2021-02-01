МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Благодаря увеличению квот для независимых НПЗ, импорт нефти в Китай вырос на треть в январе по сравнению с декабрем. Большие запасы в нефтехранилищах являются сдерживающим фактором для роста импорта. Китайские власти продолжат политику либерализации в области нефтепереработки, но не откажутся от контроля над ценами на нефтепродукты. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

СЛОВО ЗА НЕЗАВИСИМЫМИ

По данным Refinitiv, поставки нефти в Китай в январе составили почти 12 млн барр./сут. – на 33% больше, чем месяцев ранее. В декабре 2020 года импорт нефти в Китай упал до 9,06 млн барр./сут.

Стремительный рост импорта в январе по сравнению с декабрем объясняется увеличением квот на закупку нефти за рубежом, которые китайские власти предоставили независимым нефтеперерабатывающим компаниям.

В ноябре прошлого года правительство Китая предоставила независимым НПЗ квоты на импорт нефти в 2021 году в объеме 4,88 млн барр./сут. (244 млн т) – на 21% больше по сравнению с годом ранее.

По сообщениям китайских источников, крупнейшие независимые компании к концу прошлого года исчерпали квоты на импорт нефти и не смогли завезти сырье для своих НПЗ в декабре. Прибывшие в китайские порты танкеры с нефтью были вынуждены ожидать разгрузки до января.

По оценке агентства S&P Platts, в 2020 году независимые нефтеперерабатывающие компании Китая значительно увеличили импорт нефти – до 188,1 млн т, что на 42,2% больше, чем годом ранее. В 2019 и 2018 годах импорт сырья негосударственными НПЗ вырос на 25% и 13,9% соответственно.

Несмотря на сокращение мировой экономики, вызванное пандемией коронавируса, в прошлом году импорт нефти в Китай вырос на 7,3% относительно 2019 года и достиг рекордного показателя – 542,4 млн т.

Китайские власти с 2006 года начали проводить политику либерализации по отношению к негосударственным нефтеперерабатывающим предприятиям. Получив возможность самостоятельно закупать сырье за рубежом, независимые НПЗ начали расширение и модернизацию производства. "Газпром нефть" впервые поставила арктическую нефть в Китай

За последние пять лет нефтеперерабатывающие мощности в Китае увеличились на 2,7 млн барр./сут. преимущественно за счет негосударственного сектора. Крупнейшими предприятиями стали принадлежащий Hengli Petrochemical НПЗ в Даляне мощностью 400 тыс. барр./сут. и гигантский нефтехимический комплекс ZPC компании Rongsheng в провинции Чжэнцзян, мощность которого в прошлом году была увеличена вдвое – до 800 тыс. барр./сут. Рост мощности НПЗ обеспечил спрос на нефть во время пандемии коронавируса и способствовал скорейшему восстановлению китайской экономики.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР

Большинство экспертов признают, что наличие больших мощностей и растущие объемы переработки обеспечат импорт нефти в Китай на высоком уровне в 2021 году. Но объем поставок в страну будет зависеть от количества нефти, которое находится стратегических и коммерческих хранилищах.

Поставки нефти в Китай значительно выросли после обвального падения цен в марте прошлого года из-за ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией и вспышки коронавируса. В результате нефть подешевела до самого низкого уровня за последние 17 лет, чем воспользовались китайские нефтеперерабатывающие компании, начав покупать сырье в объемах, превышающих потребности страны и мощности НПЗ. Вся избыточные объемы поступали в стратегические и коммерческие хранилища.

По разным оценкам, в прошлом году в китайские хранилища нефть поступало в объеме 1,29 млн барр./сут. Стратегические и коммерческие запасы в Китае увеличились примерно на 65 млн т.

В случае существенного подорожания нефти, китайские НПЗ могут использовать накопленные запасы и сократить импорт нефти, сдерживая, таким образом, рост цен на мировом рынке.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

Китайские власти проводят гибкую политику по отношению к нефтяным компаниям, сочетая либеральные методы и контроль цен. Главная задача, которую Пекин ставит перед нефтеперерабатывающими предприятиями – полное обеспечение внутреннего рынка необходимыми нефтепродуктами. Нефтеперерабатывающие предприятия также должны соблюдать природоохранные требования – стремится к снижению выбросов вредных веществ. Вместе с этим важно обеспечить рост производства, особенно в период восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Китайское правительство осторожно проводит либерализацию в нефтеперерабатывающей отрасли. Негосударственным НПЗ значительно увеличили квоты на импорт нефти, но немногим из них предоставили разрешение на экспорт, несмотря на угрозу перепроизводства и возникновения избытка предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Пекин не откажется полностью от контроля над ценами на нефтепродукты, но либерализация рынка продолжится и роль независимых НПЗ на внутреннем рынке нефтепродуктов Китая будет расти.

Кроме того, продолжит развиваться биржевая торговля нефтяными поставочными фьючерсами на INE (Шанхайской международной энергетической бирже). Во время нефтяного кризиса, вызванной пандемией коронавируса, объемы торгов на INE значительно выросли благодаря либеральной политике Пекина. Независимые НПЗ все больше приобретают необходимое им сырье на шанхайской бирже, где торговля ведется в китайской национальной валюте.

В прошлом году Китай упрочил свое лидерство на мировом рынке энергоносителей. Крупнейшими экспортерами в эту страну являются Саудовская Аравия и России, которые в 2020 году поставили в Китай 84,92 млн т и 83,57 млн т сырья соответственно.