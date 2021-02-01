БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Требование Парижа о прекращении строительства "Северного потока 2" необоснованно и ошибочно, заявил журналистам в понедельник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

"Требование французского правительства о прекращении строительства "Северного потока 2" необоснованно и ошибочно. Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны", — сказал Эрнст, добавив, что таким образом налогоплательщики ФРГ понесли бы ответственность за "российские проступки". Медведев не исключил судов для защиты "Северного потока 2"

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального.

Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России в связи с его задержанием.

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