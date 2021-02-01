Бундестаг раскритиковал требование Франции остановить "Северный поток 2"
БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Требование Парижа о прекращении строительства "Северного потока 2" необоснованно и ошибочно, заявил журналистам в понедельник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
"Требование французского правительства о прекращении строительства "Северного потока 2" необоснованно и ошибочно. Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны", — сказал Эрнст, добавив, что таким образом налогоплательщики ФРГ понесли бы ответственность за "российские проступки".
Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального.
Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против России в связи с его задержанием.
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