МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Холодная зима в Европе сыграла на руку "Газпрому", нарастившему в январе поставки на европейский континент до максимальных для этого месяца значений. Европа и дальше будет делать ставку на транспортировку российского газа, ведь СПГ из Соединенных Штатов обходится значительно дороже, а логистика поставок — гораздо сложнее, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Новая администрация США, перед которой стоит задача как можно скорее восстановить отношения с Германией, вряд ли станет препятствовать Европе импортировать российский газ. Вместе с тем, как только спрос в Азии упадёт из-за сезонного фактора, США вновь начнут поставлять в Европу "ненужную" часть СПГ.

В понедельник "Газпром" сообщил о рекордном для января экспорте газа в дальнее зарубежье— 19,4 миллиарда кубометров. Это на 45,4% больше, чем в январе прошлого года, и лучший показатель для этого месяца за всю историю экспортных поставок компании.

Закупку российского газа увеличили Германия — на 32,4%, Италия — на 221,5%, Турция — на 20,8%, Франция — на 77,3%, Нидерланды — на 21,2% и Польша — на 89,9%.

Сверх плана выросли и поставки газа на Восток. Так, в Китай по "Силе Сибири" за январь объем поставок на 2,5% превысил контрактные обязательства и был в 2,9 раза больше, чем в январе 2020 года,

Эксперты объясняют рекордное увеличение поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье холодной погодой на европейском континенте. Потребители активно выбирали газ из ПХГ, что привело к сокращению объёма газа в хранилищах ниже среднего показателя за пять лет.

Ситуация осложнялась тем, что поставки СПГ заметно снизились из-за повышенного спроса в Азии, где цены на сжиженный газ вдвое превышают европейские, говорит ведущий аналитик "Открытие брокер", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ГАЗ

Естественно, что трубопроводный газ является наиболее надёжным способом резкого наращивания поставок в периоды повышенного потребления, поэтому в Германии не перестают говорить о необходимости достройки "Северного потока 2". Это существенно увеличит возможности потребителей закупать топливо в ситуации роста потребления в сложных погодных условиях.

"Наличие дополнительных трубопроводных мощностей также гарантирует, что газ пойдёт на европейский рынок, а не будет ориентироваться на более дорогой сбыт, как это произошло со спотовыми поставками СПГ в январе. Соответственно, даже высокие цены января оказались недостаточным условием, чтобы американский СПГ хлынул в газовую систему Старого Света. Фактически, никто не препятствует продажам газа из США, но логистика таких поставок заметно отличается от традиционного трубопроводного газа", — подчеркивает Кочетков.

В Германии вполне обоснованно опасаются перебоев в периоды высокого спроса, если газоснабжение будет построено на основе СПГ. США могут организовать поставки по долгосрочным контрактам в больших объёмах, но в этом случае американский СПГ будет дороже трубопроводного газа из России. Китай ополчился против российских "мешочников"

Впрочем, организация регулярных караванов СПГ-танкеров также не решает проблему периодов повышенного потребления, уверен эксперт. "Газпром" способен быстро нарастить прокачку газа по своим трубопроводам, а для увеличения поставок СПГ потребуются дополнительные суда. К тому же, с момента отгрузки до момента попадания СПГ в газотранспортную систему Европы пройдут недели.

"Соответственно, сложно представить то, чем США могут заинтересовать Европу в качестве альтернативы топлива из России. Разве только дальнейшее наращивание политического давления способно заставить европейцев перестать считать деньги и переживать по поводу дефицита газа в холодные зимы", — указал Кочетков.

ЭКОНОМИКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛИТИКИ

С ноября прошлого года СПГ-заводы в США вышли практически на полную загрузку, но в основном отгружали СПГ в Азию, где из-за погоды, логистических нюансов и отсутствия больших газохранилищ наблюдался дефицит газа, а цены были выше, чем в Европе.

Когда спрос в Азии упадёт из-за сезонного фактора, "ненужная" часть газа опять пойдёт в Европу, предполагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"В торговле газом намного больше экономики, чем политики, Европа покупает у того, у кого выгоднее — в итоге все производители вынуждены снижать цены", — говорит он.

При этом задержка со строительством "Северного потока-2", по мнению эксперта, практически не влияет на баланс спроса и предложения газа в Европе. Россия имеет возможность поставлять в Европу столько газа, сколько требуется европейским потребителям — значительная часть существующего транзитного потенциала, прежде всего через Украину, остаётся незадействованной.

АМЕРИКА НЕ ПОМЕХА

По мнению политического обозревателя Дмитрия Галкина, администрация президента Джо Байдена не заинтересована в увеличении экспорта СПГ, а потому покупка этого энергоносителя у американских производителей̆ утратила для европейцев политический̆ смысл. США в декабре поставили новый рекорд по экспорту СПГ

У европейских компаний в настоящее время нет мотиваций для того, чтобы вкладывать средства в создание инфраструктуры для транспортировки СПГ. Кроме того, новая американская администрация, которой̆ необходимо в короткиӗ сроки восстановить резко ухудшившиеся при прежнем лидере Дональде Трампе отношения с Германией̆, не станет добиваться от нее снижения объемов импорта российского газа.

Галкин не считает, что администрация Байдена при помощи санкций будет пытаться помешать сотрудничеству европейских корпораций с "Газпромом". "Однако Вашингтон, разумеется, будет следить за тем, чтобы это экономическое взаимодействие не перестало в сближение во внешнеполитической̆ сфере", — резюмировал он.