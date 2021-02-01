МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из РФ в Китай по ВСТО и через Казахстан в январе незначительно сократился на 0,3%, до 3,508 миллиона тонн, в феврале экспорт ожидается на уровне 2,939 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Экспорт нефти из России по трубе достиг минимума за 16 лет

"Планы поставок нефти на февраль 2021 года… в КНР по ВСТО — 2,17 миллиона тонн, в КНР через Казахстан — 0,77 миллиона тонн", — сообщил он.

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