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2021
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Ожидаемый экспорт нефти в Китай в феврале составляет 2,9 миллиона тонн
Энергетика
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Экспорт нефти из РФ в Китай по ВСТО и через Казахстан в январе незначительно сократился на 0,3%, до 3,508 миллиона тонн, в феврале экспорт ожидается на уровне 2,939 миллиона тонн,... ПРАЙМ, 01.02.2021
кнр, экспорт нефти, новости, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из РФ в Китай по ВСТО и через Казахстан в январе незначительно сократился на 0,3%, до 3,508 миллиона тонн, в феврале экспорт ожидается на уровне 2,939 миллиона тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Планы поставок нефти на февраль 2021 года… в КНР по ВСТО — 2,17 миллиона тонн, в КНР через Казахстан — 0,77 миллиона тонн", — сообщил он.
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