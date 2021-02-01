2021-02-01T19:10:43+03:00
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В Москве подорожали бензин и дизельное топливо
Энергетика
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Средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы на неделе с 25 января по 1 февраля выросли на 8-10 копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА)... ПРАЙМ, 01.02.2021
дизельное топливо, бензин, бензин, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы на неделе с 25 января по 1 февраля выросли на 8-10 копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, по состоянию на понедельник бензин Аи-92 в среднем подорожал там на 9 копеек, до 44,27 рубля, Аи-95 — также на 9 копеек, до 48,85 рубля, а Аи-98 — на 10 копеек, до 55,22 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 8 копеек, до 48,51 рубля за литр.
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 при этом выросли в четырех сетях АЗС из десяти: это "Газпромнефть-Центр", "Нефтьмагистраль", "Шелл Нефть" и "Лукойл-Центрнефтепродукт". Бензин Аи-98 и дизтопливо подорожали в трех сетях — тех же, за исключением "Нефтьмагистрали".
На предыдущей неделе средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы дорожали на 5-6 копеек.
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