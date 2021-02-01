МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы на неделе с 25 января по 1 февраля выросли на 8-10 копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по состоянию на понедельник бензин Аи-92 в среднем подорожал там на 9 копеек, до 44,27 рубля, Аи-95 — также на 9 копеек, до 48,85 рубля, а Аи-98 — на 10 копеек, до 55,22 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 8 копеек, до 48,51 рубля за литр. Минэнерго опроверг информацию о дефиците бензина на Дальнем Востоке

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 при этом выросли в четырех сетях АЗС из десяти: это "Газпромнефть-Центр", "Нефтьмагистраль", "Шелл Нефть" и "Лукойл-Центрнефтепродукт". Бензин Аи-98 и дизтопливо подорожали в трех сетях — тех же, за исключением "Нефтьмагистрали".

На предыдущей неделе средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы дорожали на 5-6 копеек.

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