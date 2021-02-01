МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в понедельник вечером на оптимистичных ожиданиях относительно баланса спроса и предложения на рынке этого сырья в свете старта дополнительных сокращений добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Ожидаемый экспорт нефти в Китай в феврале составляет 2,9 миллиона тонн

По состоянию на 18.38 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 55,69 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 52,77 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы вокруг баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, так как стартуют дополнительные сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, которая обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

"Один из факторов (роста —ред.) — это риск. Второй — перспектива сокращения запасов в ближайшие недели в результате сокращения добычи в Саудовской Аравии", — считает аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Блумберг.

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