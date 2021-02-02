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Россия увеличила добычу нефти и конденсата в январе на 1% к декабрю
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Добыча нефти и конденсата в России выросла в январе на 1% в месячном выражении, до 10,159 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России выросла в январе на 1% в месячном выражении, до 10,159 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.
В то же время в годовом выражении показатель снизился на 10,3%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона, из которых на Россию пришлось 1,881 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом учитывается только нефть, без конденсата.