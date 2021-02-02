МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого года составил 20,3 миллиарда долларов после прибыли в 4,026 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1 доллара против прибыли в 0,2 доллара годом ранее. Выручка при этом сократилась на 35% — до 180,366 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала приходящаяся на акционеров чистая прибыль компании выросла до 1,358 миллиарда долларов с 19 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 против 0,009 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 37% — до 44,789 миллиарда долларов. Британская BP продает долю газового месторождения в Омане

Объем добычи BP с учетом доли "Роснефти" составил в 2020 году 3,473 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 8,1% ниже аналогичного показателя предшествовавшего года. А объем добычи без учета доли "Роснефти" сократился на 9,9%, до 2,375 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Также, по предварительной оценке компании, прибыль BP от участия в "Роснефти" по итогам года составила 56 миллионов долларов против прибыли в 2,419 миллиарда годом ранее. По итогам четвертого квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 311 миллионов долларов, что на 24,5% ниже уровня годичной давности.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.