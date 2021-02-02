БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока 2", сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне. Координатор кабмина ФРГ выступил против отказа от "Северного потока 2"

"В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение", — пишет издание.

"Немцы должны предложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем снять с повестки тему "Северного потока 2", — цитирует Handelsblatt "одного из официальных представителей США, участвовавших в переговорах".

Как пишет газета, это предложение США — "явный признак того, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт из-за газопровода". Однако правительство ФРГ, по информации издания, пока не сообщает о каких-либо предложениях по данной теме.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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