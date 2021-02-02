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ФРГ не видит возможностей для уступок США по "Северному потоку - 2"
Энергетика
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В правительстве ФРГ не видят больших возможностей для реальных уступок США в вопросе о "Северном потоке 2", ссылаются на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через... ПРАЙМ, 02.02.2021
северный поток - 2, санкции против рф, сша, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. В правительстве ФРГ не видят больших возможностей для реальных уступок США в вопросе о "Северном потоке 2", ссылаются на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
Как пишет газета, федеральное правительство приветствует новые сигналы из Вашингтона, но не видит больших возможностей для реальных уступок. Берлин ссылается на договорные гарантии со стороны Москвы о дальнейшем транзите газа в ЕС через Украину.
Ранее США, по информации газеты, впервые после смены администрации в Белом доме предложили Берлину обсудить возможные варианты отмены санкций против "Северного потока 2", одним из главных аргументов Вашингтона стало обеспечение гарантий транзита российского газа через Украину.
По информации издания, в правительстве ФРГ полагают, что договор о транзите газа между Россией и Украиной был заключен "в значительной степени благодаря" усилиям Берлина.
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