БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. США хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину, сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источник в американской администрации. СМИ: США впервые показали готовность к диалогу по "Северному потоку 2"

"Компромисс может появиться. Согласно информации Handelsblatt, предложение обеспечить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения представляет интерес для нового правительства США.

Таким образом, поставки газа по трубопроводу "Северный поток 2" могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, ограничив поставки газа", — сообщило издание.

По его информации, данное предложение, с точки зрения администрации в Вашингтоне, должно поступить от Германии. Идея США состоит в том, чтобы "лишить Кремля стимула использовать "Северный поток 2" в качестве оружия против Киева", пишет Handelsblatt.

США также призывают к пересмотру соглашения, регулирующего транзит российского газа через украинскую трубопроводную систему, с целью улучшения его условий для Киева, говорится в статье. В Госдуме назвали главную цель санкций США, введенных из-за Крыма

Кроме того, продолжают ее авторы, Вашингтон приветствовал бы увеличение емкости газовых хранилищ, которые можно было бы использовать для снабжения Украины в случае необходимости.

Другое предложение американцев — Германия "должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода", что дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", отмечает газета.

"Президент Байден мог бы снять санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать энергетические зависимости в качестве оружия против Украины или других соседних государств, заявил Вашингтон", — цитирует Handelsblatt свой источник.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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