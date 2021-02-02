БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Правительство ФРГ пока не обсуждало вопрос о механизме временного отключения "Северного потока 2", о котором говорят в Вашингтоне, сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. СМИ: США назвали условие отключения "Северного потока - 2"

Как пишет газета, механизм отключения, который позволил бы при определенных условиях прервать поставки газа из России, пока что не играл роли в обсуждениях правительства Германии.

Касаясь ситуации в дискуссии вокруг санкций США против "Северного потока 2", в правительстве Германии полагают, что "были сделаны шаги навстречу пожеланиям", таким образом "обязательная часть исполнена, дальнейшие условия не обсуждаются".

В частности, в Handelsblatt напомнили об инициативе ФРГ о строительстве терминалов для американского СПГ, а также о роли Берлина в заключении договора о транзите газа между Россией и Украиной.

Ранее Handelsblatt сообщила, что американская администрация выразила готовность обсуждать вопрос о "Северном потоке 2", при условии выполнения ряда требований. Речь идет о новых гарантиях продолжения транзита российского газа через Украину, а также "механизме отключения" транзита через "Северный поток 2" при условии угрозы "Украине и соседним странам".

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