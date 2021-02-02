МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Технический комитет ОПЕК+ прогнозирует, что коммерческие запасы нефти в мире в 2021 году будут сокращаться в среднем по 1,1 миллиона баррелей в сутки и уже в июне опустятся ниже среднего пятилетнего уровня, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на отчет комитета.

"Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что коммерческие запасы нефти стран-участниц ОЭСР опустятся ниже среднего уровня за пять лет в июне, свидетельствует составленный экспертами доклад. По оценке Совместного технического комитета (JTC) ОПЕК+, в 2021 году мировые запасы нефти сократятся в среднем на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Техкомитет исходит из предположения, что добыча ОПЕК будет увеличиваться на 0,5 миллиона баррелей в сутки в месяц с апреля по июнь", — говорится в сообщении. Страны ОПЕК+ в декабре выполнили сделку на 99%

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Техкомитет проводит оценку ситуации на рынке в преддверии встречи министерского мониторингового комитета, которая пройдет в среду.

В январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).