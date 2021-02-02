ВАШИНГТОН, 2 фев — ПРАЙМ. США продолжат следить за реализацией "Северного потока 2" и при необходимости будут принимать решения о санкциях, заявил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента.

"Как ясно заявил президент (Джо) Байден, трубопровод "Северный поток 2" — это плохая сделка… Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций", — сказал он. Меркель обсудила с Байденом "Северный поток 2"

Собеседник агентства добавил, что США продолжат работу с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у Европы есть надежная и диверсифицированная сеть поставок энергоносителей, которая не подрывает ее коллективную безопасность.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне сообщила, что США впервые сигнализировали о готовности начать переговоры о прекращении своих санкций против "Северного потока 2".

При этом они хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Также, по данным газеты, Вашингтон призывает провести новые переговоры по транзиту российского газа через Украину с целью улучшения условий для Киева.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Читайте также:

СМИ сообщили о готовности США к диалогу санкциям "Северного потока 2"