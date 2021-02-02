МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России держат на особом контроле ситуацию с топливом на Дальнем Востоке, были организованы дополнительные поставки в регион, сообщают в министерстве.

"Минэнерго России совместно с ФАС России держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием на него в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. В рамках специально созданной оперативной группы вырабатывались решения, направленные на нормализацию ситуации на топливном рынке ДФО, возникшей в результате остановки установки, обеспечивающей выпуск автомобильного бензина на Хабаровском НПЗ", — сообщили журналистам в министерстве. Минэнерго указало на приемлемое состояние ЛЭП между Россией и Финляндией

По словам его представителя, остановка работы Хабаровского НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием в январе привела к выпадающим объемам производства бензина — 2 тысячи тонн в сутки, всего 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя.

По рекомендации рабочей группы были организованы поставки порядка 38,6 тысячи тонн бензина, произведенного на других НПЗ России, в том числе Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов.

"Основной объем товара был закуплен в рамках дополнительной торговой сессии на биржевых торгах, что позволило избежать существенного влияния соответствующего спроса на рыночные индикаторы оптовых цен. Сверх указанных объемов были в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомства договорились с Минтрансом России и РЖД об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

"Следует отметить, что Хабаровским НПЗ при поддержке рабочей группы были также проработаны "для страховки" дополнительные каналы поставок автомобильного бензина, необходимость в которых после ускоренного выхода завода из ремонта отсутствует", — заключили в Минэнерго.

Перебои с топливом в Хабаровском крае отмечаются с 18 января из-за временной остановки Хабаровского НПЗ. С 27 января на автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. ННК, владелец Хабаровского НПЗ, сообщила 2 февраля о возобновлении выпуска бензина, отгрузки топлива на АЗС завод начнет 3 февраля.

Читайте также:

Минэнерго ждет восстановления энергопотребления до уровня 2019 года