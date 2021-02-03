МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Реализация трех возможных проектов "Роснефти" по сжижению природного газа (СПГ) до 2035 года сделает Россию одним из крупнейших в мире производителей СПГ, для этого потребуются инвестиции порядка 100 миллиардов долларов, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Издание РБК в среду со ссылкой на свои источники сообщило, что в проект стратегии развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) РФ до 2035 года включены три возможных проекта "Роснефти" совокупной мощностью до 95 миллионов тонн в год. На проекте "Сахалин-2" в 2020 году произведено рекордное количество СПГ

Первый — две очереди завода "Дальневосточный СПГ" на 15 миллионов тонн на базе проекта "Сахалин-1", где "дочке" американской Exxon Mobil и японской Sodeco принадлежит по 30%, а "Роснефти" и индийской ONGC — по 20%.

Второй — "Таймыр СПГ" на 35-50 миллионов тонн в рамках нового проекта "Восток Ойл" в Красноярском крае. Наконец, третий — "Кара СПГ" на 30 миллионов тонн на шельфе Карского моря в Арктике, где в 2020 году компания открыла два месторождения с суммарными запасами 1,3 триллиона кубических метров.

"В целом, все три проекта ("Роснефти"- ред.) по производству СПГ, если они будут реализованы до 2035 года, будут иметь мощность в 95 миллионов тонн в год, что в перспективе (с уже имеющимися проектами), сделает страну одним из крупнейших производителей в мире.

Стоимость реализации трех проектов может составить порядка 100 миллиардов долларов, поэтому компании понадобятся инвестиции", — считает эксперт.

По его словам, месторождения для этих проектов в зависимости от текущих нужд будут использованы как для экспортных поставок, так и для реализации на внутреннем рынке, где проводится масштабная газификация.

Тузов приводит в пример проект "Сахалин-1", который предусматривает строительство как самого завода, так и морского порта отгрузки СПГ, а также сопутствующей газотранспортной инфраструктуры.

"Сейчас идет восстановление экономики и рост потребления топлива во всем мире, проект интересен как российским, так и зарубежным компаниям, его участниками, помимо "Роснефти", являются ExxonMobil, ONGC Videsh Ltd. и SODECO", — добавляет он.

"Производство сжиженного природного газа находится на контроле у государства, в прошлом году, несмотря на кризис, его производство выросло на 3,5%, до 30,5 миллиона тонн. А долгосрочная программа предполагает, что совокупная мощность российских СПГ-проектов достигнет 270–287 миллионов тонн", — заключает эксперт.

Читайте также:

Правительство рассмотрит программу развития отрасли СПГ