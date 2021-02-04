МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы, оставив цены для Азии без изменений, сообщает агентство Блумберг. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

"Saudi Aramco повысила цены для США на 10 центов за баррель. Цены для Европы повышены на 1,3 или 1,4 доллара за баррель", — пишет агентство. При этом отпускная стоимость нефти марки Arab Light для покупателей из Азии остается с премией в 1 доллар к используемому эталону.

Решение саудовской компании озвучено после очередного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. Комитет не вынес рекомендаций по сделке о сокращение добычи. Вместе с этим перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными.

Сейчас по сделке ОПЕК+ согласованы уровни добычи на февраль и март: добычу, причем ненамного, увеличивают только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках соглашения смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.