СМИ узнали о повышении саудовским нефтяным гигантом цен для ряда клиентов
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы, оставив цены для Азии без изменений, сообщает агентство Блумберг.
"Saudi Aramco повысила цены для США на 10 центов за баррель. Цены для Европы повышены на 1,3 или 1,4 доллара за баррель", — пишет агентство. При этом отпускная стоимость нефти марки Arab Light для покупателей из Азии остается с премией в 1 доллар к используемому эталону.
Решение саудовской компании озвучено после очередного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. Комитет не вынес рекомендаций по сделке о сокращение добычи. Вместе с этим перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными.
Сейчас по сделке ОПЕК+ согласованы уровни добычи на февраль и март: добычу, причем ненамного, увеличивают только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках соглашения смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Вместе с тем Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
https://1prime.ru/energy/20210204/832970163.html