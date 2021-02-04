МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Взрывной рост цен на нефть, который прогнозируют в минэнерго США — лишь один из сценариев отдаленного будущего, который может быть реализован при соблюдении ряда условий. А вот небольшое подорожание возможно уже во втором полугодии 2020 года на фоне быстрого восстановления экономики и, как следствие, роста спроса, считают опрошенные "Прайм" аналитики. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

В четверг цена нефти Brent побила рекорды годичной давности, вплотную приблизившись к психологической отметке в 60 долларов за баррель, тогда как еще в начале года большинство аналитиков ждали в первом квартале порядка 50 долларов. Они же ожидали дальнейшего понижения спроса на нефть, однако вмешался Китай, чья экономика восстанавливается быстрее ожиданий и требует все новых порций "горючего".

На этом фоне сценарий роста нефтяных цен до новых максимумов, казавшийся недавно фантастическим, обретает реальные очертания. Согласно опубликованному в среду ежегодному прогнозу минэнерго США (EIA), при самом оптимистичном варианте развития событий нефть Brent к 2050 году подорожает до 173 долларов за баррель. Это выше исторического максимума 2008 года, когда "черное золото" достигло 147 долларов за баррель. Правда, базовый сценарий EIA предполагает рост нефти до 95 долларов за баррель, а негативный предусматривает цены в районе 48 долларов.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Министерство и до пандемии ожидало взрыва нефтяных цен выше 180 долларов за баррель, и в начале 2020 года эти прогнозы также начали оправдываться — Brent торговался выше 70 долларов. Однако вмешалась пандемия, котировки рухнули и до недавнего времени их возвращение даже к "доковидным" отметкам в обозримом будущем не предполагалось. Теперь же аналитики не отрицают, что шанс на дорогую нефть есть, но необходимо, чтобы сложился "пазл" из ряда экономических и геополитических факторов. Кроме того, невозможно оценить реальность прогнозов на столь долгий срок — кто сейчас вспомнит, что нам обещали в 1991 году?

Эксперты, опрошенные "Прайм", отметили, что для увеличения цен необходимо, чтобы спрос вырос, а предложение сократилось. Спрогнозировать баланс спроса и предложения сложно даже на обозримый промежуток времени — не случайно разброс прогнозных параметров у министерства столь велик. Повлиять на это может все, что угодно, единственный на данный момент регулятор — сделка ОПЕК+. Именно картель и примкнувшие к нему, в том числе, Россия, в ближайшее время будут балансировать рынок.

Резкое подорожание нефти возможно и на фоне неожиданного экономического роста, прежде всего в самих США, рассуждает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

"Однако в среднесрочной перспективе минэнерго США не ожидает резкого взлета цен на нефть в стране, говоря о том, что восстановление потребления нефти после пандемии до уровня хотя бы 2019 года займет несколько лет", — добавила она.

Стоит учитывать, что запасы нефти и газа в мире конечны, и многие месторождения будут истощены к 2050 году. Это также подогреет цену на данные энергоносители.

"ЗЕЛЕНЫЙ" ВРАГ НЕФТИ

Аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов напомнил, что мир готовится к плавному переходу на "зеленую" энергетику. Так, Германия заявила о намерении увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе страны в два раза, а Япония планирует переход с двигателей внутреннего сгорания на электрические к 2025 году. Таким образом, стоит понимать, что в крайне долгосрочной перспективе 2050 года, указанной в прогнозе, спрос на нефть может серьезно пострадать.

"В то же время, в странах Юго-Восточной Азии или Северной Африки в течение следующих 20-30 лет возможен второй демографический переход, предполагающий снижение рождаемости при увеличении благосостояния. В этом случае там будет увеличиваться и потребность в энергоносителях. Выбор развивающихся стран падет на менее затратные энергоресурсы: нефть и газ", — добавил он.

Если население развитых стран действительно готово платить за более быстрый переход на возобновляемую энергию, то придётся платить, в том числе, и за дорогие нефтепродукты в процессе перехода, рассуждает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Крупные нефтяники, как BP, уже объявляют стратегию на падение добычи и направление капитальных вложений в новую энергетику, например, зелёный водород. Эксперт спрогнозировал судьбу "зеленого" плана Байдена после выборов

Банки прекращают кредитование нефтяной отрасли, что увеличивает стоимость привлечения капитала для добытчиков. Котировки акций тоже ощущают негативное давление. При этом продажи автомобилей в мире растут выше ожидаемого, так как общественный транспорт сильно растерял в популярности из-за пандемии. "Поэтому спрос на нефть будет восстанавливаться во втором полугодии (вместе с возвращением объемов авиаперевозок), а хроническая недоинвестированность в добычу может стать уже заметной", — прогнозирует он.

Таким образом, после окончания пандемии и восстановления транспортных перевозок возможен краткосрочный всплеск цен на "черное золото" — конечно, не до тех уровней, что ожидает EIA. Однако этот рост может оказаться краткосрочным, так как страны-участницы ОПЕК+ довольно быстро начнут увеличивать добычу нефти, что скорректирует цену.

"ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ" РОССИИ

В теории высокая стоимость энергоносителей может повлечь за собой ряд дополнительных логистических и производственных издержек для глобальной экономики. Товары и услуги в странах-импортерах станут дороже, что может замедлить темпы восстановления. Кроме того, резкий рост цен означает пузырь на рынке, который может лопнуть в любой момент. Именно это произошло в 2008 году после краха американских ипотечных гигантов. Рубль потерял поддержку нефти и предоставлен сам себе

России, как экспортеру, тоже не стоит ждать безусловного выигрыша, даже если оптимистичный сценарий EIA реализуется. На нашу экономику влияет масса других факторов — начиная от состояния бюджета и заканчивая санкциями.

"Смена правительства, затяжной кризис и прочие "черные лебеди" снизят аппетит к риску среди инвесторов, что может нивелировать позитивный эффект от роста доходов нефтегазового сектора", — отметил Маслов.

С учетом того, что ждать резкого роста цен в ближайшие годы не приходится, российской экономике крайне необходима обсуждаемая уже десятилетиями диверсификация с тем, чтобы меньше зависеть от экспорта энергоресурсов, говорит Чуркина.

Более того, в докладе Минэнерго США делается оговорка, что в целом динамика цен становится крайне сложно предсказуемой. Значит, рынок нефти будет все более волатильным, что осложнит развитие России, если она по-прежнему продолжит зависеть от экспорта.