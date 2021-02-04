МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российской нефтегазовой отрасли в ближайшее время не стоит ждать сделок по слиянию и поглощению (M&A), поскольку структура энергетического рынка РФ "устаканилась", говорится в материале Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости. Чем грозит России резкое подорожание нефти

"В России структура собственности ТЭК устаканилась, вряд ли она существенно изменится в ближайшие годы, рост отрасли будет происходить за счет новых добычных проектов", — считает главный стратег "Арикапитал" Сергей Суверов.

Такого же мнения придерживается и главный стратег БКС Максим Шеин, отмечая, что процессы консолидации в российской нефтяной отрасли уже закончены. "В России дальше укрупняться некуда", — считает и партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.

В то же время допустить возможность M&A в структуре ТЭК РФ с определенной степенью вероятности готова генеральный директор ООО "ИнфоТЭК-Консалт" Тамара Канделаки, указывая на "Роснефть" или "Газпром". Но это, по ее мнению, было бы крайне нежелательно по двум причинам: возникновение беспорядка на рынке и еще большее огосударствление отрасли. СМИ узнали о повышении саудовским нефтяным гигантом цен для ряда клиентов

Вопрос о слиянии компаний недавно заинтересовал энергорынок на фоне неофициальной информации о возможности объединения американских Chevron и Exxon. В случае этой сделки рыночная стоимость объединенной компании составила бы порядка 350 миллиардов долларов — второй результат после саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Как заметил Суверов, главное преимущество укрупнения — снижение издержек. Однако укрупнение компаний, вопреки представлениям, не расширит доступ к заемному капиталу, считает Шеин. Канделаки же считает, что подобные сделки крупных компаний приводят к беспорядку на рынке на несколько лет. При этом, по ее словам, "любое слияние или поглощение означает увольнение людей и снижение налогов".