МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в четверг вечером после нескольких торговых сессий роста, поддержанного оптимизмом относительно перспектив сокращения добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает на статистике из США

По состоянию на 18.22 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,83%, до 58,2 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижается на 0,4%, до 55,47 доллара за баррель.

Нефть марки Brent дорожала четыре торговые сессии подряд, а WTI — три. При этом ранее в четверг цена на нефть марки Brent поднялся выше 59 долларов за баррель — впервые почти за год. Такой оптимизм на нефтяном рынке вызван преимущественно ожиданиями вокруг баланса спроса и предложения.

В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте дополнительно сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Снизить добычу согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Мы определенно видим некоторую фиксацию прибыли, цены резко упали", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг.