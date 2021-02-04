МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent вскоре перешагнет через психологическую отметку в 60 долларов за баррель, и такая цена "черного золота" сделает рентабельной добычу сланцевой нефти, которую в основном ведут США, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль. Чем грозит России резкое подорожание нефти

"Наблюдая сегодня динамику котировок на нефтяном рынке, можно с уверенностью сделать прогноз, что нефть марки Brent перешагнет психологический максимум и поднимется выше 60 долларов за баррель в ближайшее время", — считает эксперт. Стоимость нефти Brent в четверг уже поднималась выше 59 долларов за баррель, в последний раз такая цена фиксировалась в феврале прошлого года.

"Текущее сокращение запасов нефти в США, увеличение потребления ввиду повышения спроса на нефтепродукты и растущая в этой связи цена на нефть дает толчок возобновлению добычи сланцевой нефти. Цена 60 долларов за баррель и выше делает добычу сланцевой нефти рентабельным производством", — добавила эксперт.

По словам Скрыль, росту цены на нефть будет способствовать оживление деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начало массовой вакцинации в мире и сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+.