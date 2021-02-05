МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в январе в месячном выражении на 79 единиц, или на 7,2%, до 1183 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 890, или в 1,7 раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 30, или на 9%, и составил 369 штук, в Канаде — вырос на 37, до 137 установок.

Количество буровых установок в Европе уменьшилось на 3, до 94 единиц, на Ближнем Востоке — выросло на 9 (+4%) и составило 251. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок уменьшилось на 2, до 162, в Африке — сократилось на 2, или на 4%, до 51. В Латинской Америке показатель вырос на 10 (+9%), до 119 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.