МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на оптимизме вокруг перспектив баланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрыл рабочую неделю ростом

По состоянию на 21.05 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до 59,39 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 56,8 доллара за баррель.

Почти на протяжении недели цены на нефть беспрерывно растут, увеличившись на 6% по марке Brent и на 9% по марке WTI. Такой оптимизм на рынке вызван ожиданиями вокруг баланса спроса и предложения на рынке нефти. С февраля стартовали договоренности ОПЕК+, согласно которым ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, еще одним позитивным фактором для цен на нефть стала статистика, согласно которой запасы нефти в США снизились на 1 миллион баррелей вопреки прогнозу роста показателя на 0,37 миллиона баррелей. Хотя ранее в пятницу компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на четыре, до 299 агрегатов. Однако оптимизм на рынке остался непоколебимым. Чем грозит России резкое подорожание нефти

"Поскольку ОПЕК+ продолжает сокращать добычу, по крайней мере сейчас, а данные по коронавирусу, вакцинам и запасам нефти в США положительны, цены на этой неделе выросли", — сказал газете Wall Street Journsl аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).

Он также отметил, что решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco о сохранении отпускных цен на нефть для Азии также было воспринято рынком как признак увеличения спроса. Накануне Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть для США и Европы и сохранила для Азии.