МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавляют список российских регионов, жители которых могут купить больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты, в конце списка — Дагестан и Ивановская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В Москве подорожали бензин и дизельное топливо

ДИНАМИКА ЦЕН НА БЕНЗИН

Согласно официальным данным, в 2020 году цены на бензин в России повысились, хотя темпы роста в большинстве регионов и по стране в целом были относительно невысокими. В целом стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 с середины января 2020 по середину января 2021 года выросла на 2,9%, что ниже уровня инфляции в 2020 году.

Более чем в половине регионов цены на бензин изменились менее чем на 3%. Как считают эксперты, сравнительно небольшой рост цен в целом по стране обусловлен действием демпферного механизма, сглаживавшего ценовые колебания в периоды резких перепадов нефтяных котировок. Вместе с тем существенные различия в уровне цен и их динамике в различных регионах Российской Федерации сохранились.

Как показало исследование, в январе 2021 года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в российских регионах составила около 33%. При этом региональная дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов РФ по доступности топлива для населения. Эксперт из РАН рассказал, как снизить цены на бензин в России

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года.

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров в месяц. Второе место заняла Москва (1944 литра), третье — Чукотский автономный округ (1707 литров).

Кроме этих трех, еще в тринадцати регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. К ним относятся: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская область и Тюменская область. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 1002 литра.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители семи регионов — Республики Северная Осетия — Алания (598 литров), Чеченской Республики (594 литра), Республики Ингушетия (591 литр), Кабардино-Балкарской Республики (584 литра), Карачаево-Черкесской Республики (573 литра), Ивановской области (569 литров), Республики Дагестан (560 литров). Эксперты объясняют это не только ценами на бензин, которые в ряде названных регионов выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

ДОСТУПНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ДЕШЕВЫЙ

Как показывает исследование, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 40,04 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. Эксперты дали прогноз по ценам на бензин в 2021 году

Бензин марки АИ-92 в середине января 2020 года стоил больше 50 рублей за литр в шести регионах, при этом во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Это Чукотский автономный округ (60,00 руб/л), Республика Саха (Якутия) (54,38 руб/л), Магаданская область (53,92 руб/л), Сахалинская область (51,67 руб/л), Камчатский край (50,91 руб/л). Традиционно высокая цена бензина в дальневосточных регионах объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.

Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине января 2021 года зафиксирована в Челябинской области (40,04 руб./л). Еще в шести регионах стоимость бензина АИ-92 была ниже 42 рублей за литр. Это Новосибирская область, Томская область, Республика Алтай, Курганская область, Кемеровская область и Алтайский край.

При этом можно отметить, что в ряде регионов с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах.

РОСТ ЦЕН НА ТОПЛТИВО

Эксперты обратили внимание на то, что в шести российских регионах стоимость автомобильного топлива выросла более чем на 5%. В среднем же по России бензин марки АИ-92 с середины января 2020 года по середину января 2021 года подорожал на 2,9%. Средние цены на бензин за этот период выросли практически во всех регионах, за исключением Алтайского края, где цена снизилась на 0,27%, а также Республики Алтай и Челябинской области, где цены практически не изменились.

При этом темпы роста в основном были ниже инфляции. Более чем на 4% цены выросли только в 13 регионах, а выше уровня инфляции (4,9%) цены выросли только в шести регионах. Наиболее существенно — более чем на 7% — средняя стоимость бензина марки АИ-92 с 13 января 2020 года по 18 января 2021 года выросла в Магаданской области, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году сохранится тенденция роста цен на автомобильный бензин темпами ниже инфляции. При этом темп роста номинальной заработной платы в среднем по стране, скорее всего, будет превосходить по темпам инфляцию, поэтому доступность бензина должна немного увеличиться, однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному.

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