Эксперт рассказал, на что повлияет рост оптовых цен на электроэнергию
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Падение спроса на электроэнергию в 2020 году не привело к желаемому падению оптовых энергоцен, но катастрофических последствий для них нет, прокомментировал РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс затем заявил, что оптовая цена никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, — они полностью регулируются государством, а оптовая цена в 2020 году росла существенно ниже инфляции.
В то же время в Минэнерго добавили, что рост энерготарифов для населения в 2020 и 2021 годах ограничен инфляцией.
"Хотя в 2020 году и не случилось желаемого "счастья" (падение цены как следствие падения спроса), кризис также не привел и к каким-то катастрофическим результатам. Тем более, что такие риски были", – сказал Хохлов об оптовых ценах на электроэнергию.
"В регионах с высокой долей предприятий по добыче и транспортировке нефти в моменте падение спроса было гораздо более глубоким – например, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в июне оно составило 15,4% к 2019 году. По данным "Системного оператора" суммарное снижение потребления электроэнергии предприятиями нефтегазовой отрасли в 2020 году составило 13,3% к показателям прошлого года", – отметил он.
В итоге одноставочная цена оптового рынка выросла, но в пределах инфляции, добавил эксперт.
По словам Хохлова, рост цен на электроэнергию в условиях падения спроса вполне закономерен и напрямую следует из структуры и принципов ценообразования на электроэнергию в России.
"Дело в том, что всё большую часть в стоимости генерации составляет плата за мощность (по сравнению с платой за выработанную электроэнергию), а ее величина определяется ранее принятыми решениями о вводе новых станций (всех видов — атомных, тепловых, ВИЭ и других) и не зависит от фактического объема произведенной электроэнергии. Растущий объем этих платежей распределяется между меньшим количеством потребленных киловатта-часов, что приводит к росту стоимости одного киловатта-часа. И это происходит несмотря на то, что в части электроэнергии цена на рынке падает", – пояснил Хохлов.
По его мнению, это говорит, в том числе, о низкой гибкости централизованной энергосистемы РФ – принципы ее функционирования формируют стоимостные характеристики на очень долгосрочный период, и в периоды просадки спроса ниже плановых параметров это будет напрямую негативно сказываться на цене кВт.ч.
При этом темп постковидного восстановления спроса в этом контексте становится одним из ключевых факторов будущей цены.
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