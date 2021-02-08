МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Падение спроса на электроэнергию в 2020 году не привело к желаемому падению оптовых энергоцен, но катастрофических последствий для них нет, прокомментировал РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. "Роснефть" и BP договорились о сотрудничестве в сфере "чистой" энергетики

Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс затем заявил, что оптовая цена никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, — они полностью регулируются государством, а оптовая цена в 2020 году росла существенно ниже инфляции.

В то же время в Минэнерго добавили, что рост энерготарифов для населения в 2020 и 2021 годах ограничен инфляцией.

"Хотя в 2020 году и не случилось желаемого "счастья" (падение цены как следствие падения спроса), кризис также не привел и к каким-то катастрофическим результатам. Тем более, что такие риски были", – сказал Хохлов об оптовых ценах на электроэнергию.

"В регионах с высокой долей предприятий по добыче и транспортировке нефти в моменте падение спроса было гораздо более глубоким – например, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в июне оно составило 15,4% к 2019 году. По данным "Системного оператора" суммарное снижение потребления электроэнергии предприятиями нефтегазовой отрасли в 2020 году составило 13,3% к показателям прошлого года", – отметил он.

В итоге одноставочная цена оптового рынка выросла, но в пределах инфляции, добавил эксперт.

По словам Хохлова, рост цен на электроэнергию в условиях падения спроса вполне закономерен и напрямую следует из структуры и принципов ценообразования на электроэнергию в России.

"Дело в том, что всё большую часть в стоимости генерации составляет плата за мощность (по сравнению с платой за выработанную электроэнергию), а ее величина определяется ранее принятыми решениями о вводе новых станций (всех видов — атомных, тепловых, ВИЭ и других) и не зависит от фактического объема произведенной электроэнергии. Растущий объем этих платежей распределяется между меньшим количеством потребленных киловатта-часов, что приводит к росту стоимости одного киловатта-часа. И это происходит несмотря на то, что в части электроэнергии цена на рынке падает", – пояснил Хохлов.

По его мнению, это говорит, в том числе, о низкой гибкости централизованной энергосистемы РФ – принципы ее функционирования формируют стоимостные характеристики на очень долгосрочный период, и в периоды просадки спроса ниже плановых параметров это будет напрямую негативно сказываться на цене кВт.ч.

При этом темп постковидного восстановления спроса в этом контексте становится одним из ключевых факторов будущей цены.

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