МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в рамках дорожной карты газификации России подготовило законопроект о возможности приватизации объектов газораспределения и газопотребления, сообщил замглавы министерства Павел Сорокин в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. В Минэнерго высказались о росте цен на электроэнергию

"Подготовлен и направлен на согласование в ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти — ред.) проект федерального закона о внесении изменений в закон о приватизации государственного и муниципального имущества в части приватизации сетей газораспределения и газопотребления", — сказал Сорокин.

Он отметил, что в настоящее время в госсобственности имеется множество объектов газоснабжения, которые требуют больших средств на содержание, ремонт, техобслуживание, а это дополнительные траты для госбюджета.

"Законопроект направлен как раз на прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения, которые входят в государственную и муниципальную казну и закреплены за государственными муниципальными предприятиями", — добавил замминистра.

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