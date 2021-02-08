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Минэнерго предложил приватизацию ряда газовых объектов
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Минэнерго РФ в рамках дорожной карты газификации России подготовило законопроект о возможности приватизации объектов газораспределения и газопотребления, сообщил замглавы... ПРАЙМ, 08.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ в рамках дорожной карты газификации России подготовило законопроект о возможности приватизации объектов газораспределения и газопотребления, сообщил замглавы министерства Павел Сорокин в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
"Подготовлен и направлен на согласование в ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти — ред.) проект федерального закона о внесении изменений в закон о приватизации государственного и муниципального имущества в части приватизации сетей газораспределения и газопотребления", — сказал Сорокин.
Он отметил, что в настоящее время в госсобственности имеется множество объектов газоснабжения, которые требуют больших средств на содержание, ремонт, техобслуживание, а это дополнительные траты для госбюджета.
"Законопроект направлен как раз на прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения, которые входят в государственную и муниципальную казну и закреплены за государственными муниципальными предприятиями", — добавил замминистра.
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