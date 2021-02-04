МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минэнерго США в сценарии высоких цен на нефть допускает рост стоимости марки Brent до 173 долларов за баррель к 2050 году, говорится в ежегодном энергетическом прогнозе (Annual Energy Outlook 2021, AEO2021) управления энергетической информации (EIA) ведомства. Нефть торгуется у максимальных с февраля значений

"В сценарии высоких нефтяных цен AEO2021 стоимость нефти Brent в долларах по курсу на 2020 год достигает 173 долларов за баррель к 2050 году", — говорится в докладе.

Два других рассматриваемых сценария предполагают более низкую цену. Так, в базовом сценарии стоимость нефти Brent ожидается на уровне 95 долларов за баррель, а в сценарии низких нефтяных цен — 48 долларов.

EIA отмечает, что с учетом сложной экономической ситуации, наблюдающейся сегодня, ожидается более медленный рост цен на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чем предполагалось в отчете 2020 года, что замедляет и перспективы роста добычи нефти в США. "Цены на нефть остаются наиболее важным определяющим фактором для добычи нефти, и если они будут сильно расти, как в сценарии высоких цен, то и добыча последует этой динамике", — сообщается в прогнозе.

Так, добыча нефти в США в базовом сценарии вернется к уровню 2019 года начиная с 2023 года. "В долгосрочной перспективе добыча продолжит расти, достигнув плато ближе к концу прогнозируемого периода", — пишет EIA.

"Если же цены на нефть быстро вернутся к уровню до COVID-19, как в сценарии высоких цен, тогда и добыча нефти вернется к уровням 2019 года быстрее. Однако в сценарии низких цен, где цены на нефть гораздо ниже уровней, наблюдавшихся последнее десятилетие, добыча никогда не вернется к уровням до пандемии", — заключаются в докладе.