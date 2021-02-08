МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне общего оптимизма и роста склонности к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24%, до 60,3 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,74%, до 57,84 доллара за баррель.

С начала месяца цены на нефть поднялись на 7-10%. Одним из главных факторов стали усилия ОПЕК+ по снижению добычи в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласились дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Оптимизм на мировых рынках также поддерживается ожиданиями по экономике. В минувшую пятницу палата представителей Конгресса США вслед за сенатом одобрила предварительный план господдержки экономики. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

"Преодоление (ценой нефти — ред.) отметки в 60 долларов, кажется, означает, что рынок возрождается. В частности, ОПЕК и Саудовская Аравия оказывают поддержку, а также грядущее принятие пакета мер стимулирования экономики США", — цитирует газета Wall Street Journal мнение старшего аналитика по нефтяным рынкам Rystad Energy Паолы Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).