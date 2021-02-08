МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Газпром" видит хорошие перспективы спроса на свой газ в 2021 году, основываясь на текущих данных отбора "голубого топлива" из европейских подземных хранилищ (ПХГ), сообщает компания. Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

"В Европе, в условиях холодной зимы, запасы газа в подземных хранилищах продолжают быстро снижаться. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 6 февраля из европейских ПХГ отобрано 47 миллиардов кубометров газа. Это на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к этой зиме. И уже на 8% превышает отбор за всю прошлую зиму. Запасы газа в ПХГ Европы сократились до уровня ниже 50%", — сообщает "Газпром".

"Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в Европе в текущем году", — заключает компания.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2020 году снизился примерно на 10%, до 179,3 миллиарда кубометров газа. При этом прошлогодний результат входит в пятерку лучших за всю историю компании.

Помимо этого, "Газпром" предложил повысить экономическую эффективность газификации через поэтапное снижение налога на имущество.

Мера включена в проект "дорожной карты" развития газификации России, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

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