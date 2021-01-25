МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Американская компания Chevron – оператор разработки месторождений Левиафан и Тамар, крупнейших на шельфе Израиля – приняла решение увеличить экспорт в Египет. Партнер Chevron израильская Delek Drilling поддержала это решение. Левиафан рассматривался, как ресурсная база для поставок газа в Европу по трубопроводу EastMed. Поэтому увеличение поставок газа в Египет оставит Европу без израильского газа. Кроме того, без поставок из Израиля невозможно в ближайшем будущем обеспечить полную загрузку "Южного газового коридора". "Газпром" может заполнить альтернативный газопровод в Европу

НОВЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Chevron владеет 39,7% акций месторождения Левиафана и 32,5% акций месторождения Тамар, является оператором обоих месторождений. Delek Drilling принадлежат 45,3% и 22% акций месторождений Левиафан и Тамар соответственно. Партнеры приняли решение инвестировать $235 млн в строительство экспортного газопровода для увеличения поставок в Египет.

На прошлой неделе Delek Drilling сообщила о подписании с компанией Israel Natural Gas Lines (INGL) контракта на строительство нового экспортного газопровода и расширение существующей газотранспортной системы у побережья Израиля.

INGL проложит подводный газопровод между израильскими городами Ашдод и Ашкелон, что позволит увеличить поставки в Египет с месторождения Левиафан до 7 млрд куб. м/г, говорится в сообщении израильской компании.

Финансирование проекта на 56% будет обеспечено за счет собственных средств участников консорциума. Остальная сумма будет получена в виде кредитов от банков, которые уже предоставили необходимые финансовые гарантии.

В конце прошлого года американская Chevron завершила сделку по приобретению за $5 млрд компании Noble Energy, которая была мажоритарным акционером в проектах по разработке месторождений Левиафан и Тамар. После завершения сделки Сhevron стала оператором на обоих месторождений, а вскоре было принято решение об увеличении экспорта газа в Египет на 44 млрд куб. м. Поставки должны начаться в период между июлем 2022 и апрелем 2023 года.

"Мы берем на себя большую часть расходов, связанных со строительством нового газопровода. Это подтверждает нашу уверенность в том, что мы продолжим наращивать экспорт в страны региона", – заявил Йосси Абу, исполнительный директор Delek Drilling.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГАЗ ДЛЯ ЕГИПЕТСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Экспорт газа с месторождения Левиафан начался в январе 2020 года в соответствии с контрактом, по которому Nobel Energy и Delek Drilling обязались поставить в Египет 85 млрд куб. м газа в течение 15 лет.

Последние десять лет потребление газа в Египте растет быстрыми темпами. В 2012 году, на следующий год после Арабской весны, страна превратилась из экспортера в импортера газа. В 2015 году на египетском шельфе итальянская Eni открыла месторождение Зохр, запасы которого оцениваются в 850 млрд куб. м. Добываемый на Зохр газ и поставки из Израиля должны полностью обеспечить потребности Египта. Излишки планируется экспортировать в виде СПГ. В конце 2018 года, после шестилетнего перерыва, Египет возобновил экспорт СПГ. В стране расположены два СПГ-завода совокупной мощностью 12,2 млн т/г, для полной загрузки которых собственных ресурсов не хватает. Египет намерен импортировать израильский газ, чтобы загрузить имеющиеся производственные мощности и увеличить экспорт СПГ.

Кроме Египта, газ с Левиафана с января прошлого года экспортируется в Иорданию в соответствии с контрактом, который предусматривает поставки в объеме 45 млрд куб. м в течение 15 лет. Подписание контракта на поставку израильского газа в Иорданию вызвало бурю возмущения в стране. Иорданский парламент даже одобрил законопроект о запрете поставок газа из еврейского государства. Однако правительство отвергло его, обосновав это тем, что страна нуждается в импортном газе для обеспечения энергетической безопасности.

Кроме того, ранее был заключен контракт с иорданским компаниями Arab Potash Company и Jordan Bromine Company на поставку газа в течение 15 лет в объеме 1,8 млрд куб. м/г. Поставки начались в 2017 году с месторождения Тамар.

Спрос на газ в Израиле оценивается примерно в 12 млрд куб. м/г. Министерство энергетики Израиля прогнозирует, что в 2025 году спрос достигнет 15 млрд куб. м/г, а в 2030 году превысит 18 млрд куб. м/г. Израильское правительство неохотно соглашается на увеличение экспорта газа, поскольку сомневается в оценке запасов месторождения Левиафан, которая была проведена по заказу Nobel Energy Derek Drilling компанией Netherland Sewell & Associates Inc. (NASI). В 2014 году NASI оценила запасы Левиафана по категориям доказанные и вероятные (2P в соответствие с западной методологией) в 621 млрд куб. м. Однако позже несколько независимых компаний не подтвердили эту оценку, что стало причиной громкого скандала и разбирательства в Кнессете (израильском парламенте). Вслед за нефтью. Чем грозит России дешевый европейский газ

Согласно последнему отчету Derek Drilling , который был представлен в июле 2020 года, доказанные и вероятные запасы месторождения Левиафан составляют 377 млрд куб. м, еще 270 млд куб. м отнесены к категории перспективных ресурсов.

CHEVRON ВЫБИРАЕТ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Месторождение Левиафан рассматривалось, как ресурсная база для поставок газа в Европу по трубопроводу EastMed протяженностью 1900 км. Этот трубопровод, проложенный в основном по дну Средиземного моря, должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья в страны Южной Европы – через острова Кипр и Крит в материковую Грецию, затем по газопроводу Poseidon в Италию или по интерконнектору (соединительному газопроводу) IGI между Грецией и Болгарией в другие европейские страны. Реализация проекта оценивается в $6-7 млрд.

В начале января 2020 года главы Израиля, Греции и Кипра подписали соглашение о строительстве EastMed мощностью 10 млрд куб. м/г с перспективой расширения до 20 млрд куб. м/г. Через несколько месяцев правительства всех трех государств ратифицировали это соглашение.

В декабре 2020 года США официально поддержали проект EastMed, поскольку он должен снизить зависимость Европы от поставок российского газа. После приобретения Chevron израильских активов Nobel Energy США даже рассматривают возможность войти в Газовый форум Восточного Средиземноморья в качестве наблюдателя, что обеспечит существенную поддержку EastMed.

Изначально экономическая целесообразность строительства EastMed подвергалась сомнению из-за отсутствия подтвержденных запасов на месторождении Левиафан, больших затрат и незначительного объема поставок газа на европейский рынок. Бесплатный газ: эксперты обещают падение цены до нуля

В конце прошлого года, после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР), начались поставки азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" (ЮГК), который по утверждению западных экспертов должен стать воротами в Европу для нероссийского газа – не только азербайджанского, но и израильского. Сейчас из-за ограниченной ресурсной базы Азербайджан способен обеспечить загрузку ЮГК не более чем на треть. Более того, возможность его полной загрузки ставится под сомнение. В случае успешной реализации проекта EastMed, израильский газ мог бы обеспечить полную загрузку ЮГК.

Однако расширение экспортной инфраструктуры для увеличения поставок израильского газа в Египет похоронит проект EastMed. Ресурсной базы месторождения Левиафан недостаточно для поставок одновременно на Ближний Восток и в Европу. Став оператором двух крупнейших израильских месторождений газа, Chevron сделала выбор в пользу Ближнего Востока. Европа лишилась возможности получить израильский газ, а ЮГК рискует остаться незагруженным навсегда.