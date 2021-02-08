МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", планирует завершить строительство двух ниток газопровода в водах Дании до конца апреля, следует из уведомления на сайте Датского агентства по мореплаванию. Австрия выступила против политизации ситуации вокруг "Северного потока 2"

Как указано в сообщении, укладка и засыпка труб двух ниток газопровода вблизи датского острова Борнхольм вплоть до границы с Германией будет вести судно "Фортуна".

Этот трубоукладчик приступил к строительству "Северного потока 2" в водах Дании 6 февраля. Отмечается, что эти работы будут вестись до конца апреля в сопровождении судов "Мукран" и "Балтийский исследователь".

В Nord Stream 2 AG не стали комментировать РИА Новости точные сроки строительства "Северного потока 2" в водах Дании. "Мы своевременно сообщим о дальнейших шагах", — сказали в компании.

При этом в январе Датское энергетическое агентство (DEA) представило РИА Новости график, согласно которому Nord Stream 2 AG планирует стоить газопровод "Северный поток 2" в водах Дании с 25 января до конца мая, а затем начать укладку труб в немецких водах.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Bloomberg: Отказ Германии от "Северного потока 2" неизбежен

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.

Ранее в водах Дании возобновилось строительство "Северного потока — 2"