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Французская Total намерена сменить название
Энергетика
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Французская нефтегазовая компания Total намерена поменять свое название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов, говорится в... ПРАЙМ, 09.02.2021
total, газ, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total намерена поменять свое название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов, говорится в отчетности компании.
План подразумевает, что рост производства энергии будет основываться на сжиженном природном газе (СПГ) и возобновляемых источниках энергии и электричестве, в то время как доля нефтепродуктов снизится с 55% до 30% от продаж. Изменения в рамках стратегии будут проходить в текущем десятилетии, ожидает Total.
"Чтобы закрепить эту трансформацию, группа предложит акционерам на общем ежегодном собрании акционеров 28 мая 2021 года изменить название на TotalEnergies", — говорится в релизе. Таким образом, считает Total, они смогут поддержать данную стратегию и цель по переходу к углеродной нейтральности.
Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.