КАЛИНИНГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. Ситуация с приостановкой транзита газа в Калининград через Литву не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа, сообщил журналистам зампредседателя правительства области Александр Рольбинов. "Газпром" остановил транзит газа из Литвы в Калининград

Ранее во вторник литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки транзита "Газпром" не уточнял, но сообщил, что потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

"Данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надёжные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — сказал Рольбинов.

Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.

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