МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Строительство участка трубопровода "Северный поток 2" в водах Дании планируется завершить в этом апреле, подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко. В Германии оценили ущерб из-за отказа от "Северного потока 2"

"Как вы видели, из его (оператора проекта Nord Stream 2 AG — ред.) сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который ещё не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года", — сказал он в ходе телефонной конференции компании.

Демченко также подтвердил, что "Газпром" нацелен на завершение строительства "Северного потока 2", но добавил, что компания ограничена в объеме раскрываемой информации, так как проект сталкивается со значительным давлением.

Читайте также:

Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»