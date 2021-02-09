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Газпром подтвердил сроки укладки "Северного потока - 2" в Дании
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Строительство участка трубопровода "Северный поток 2" в водах Дании планируется завершить в этом апреле, подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр... ПРАЙМ, 09.02.2021
северный поток - 2, газпром, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Строительство участка трубопровода "Северный поток 2" в водах Дании планируется завершить в этом апреле, подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко.
"Как вы видели, из его (оператора проекта Nord Stream 2 AG — ред.) сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который ещё не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года", — сказал он в ходе телефонной конференции компании.
Демченко также подтвердил, что "Газпром" нацелен на завершение строительства "Северного потока 2", но добавил, что компания ограничена в объеме раскрываемой информации, так как проект сталкивается со значительным давлением.
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