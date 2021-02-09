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МВФ ожидает цену нефти Brent в $51 за баррель
Энергетика
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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает стоимость нефти Brent в текущем году в 51,1 доллара за баррель, следует из доклада фонда по России. В 2022 году показатель опустится до... ПРАЙМ, 09.02.2021
мвф, brent, новости, экономика, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает стоимость нефти Brent в текущем году в 51,1 доллара за баррель, следует из доклада фонда по России.
В 2022 году показатель опустится до 50,2 доллара за баррель, а в 2020 году, по оценке МВФ, составлял 42,3 доллара за баррель.
Фонд дает прогнозы по Brent на пять лет вперед: в 2023 году цена на эту марку нефти составит 49,7 доллара, в 2024 году — 49,5 доллара, в 2025 году — 49,4 доллара, в 2026 году — 49,5 доллара за баррель.
В январе текущего года фонд улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 3,3 доллара, до 50,03 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель, а в 2022 году — достигнет 48,82 доллара за баррель.
Ранее цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель