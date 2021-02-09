МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что вывоз американского сжиженного природного газа в 2022 году впервые превзойдет по объему экспорт трубопроводного газа из страны, говорится в докладе управления энергетической информации министерства (EIA).

"EIA прогнозирует, что экспорт СПГ из США в среднем в 2021 году составит 8,5 миллиарда кубических футов в сутки. В 2022 году, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США достигнет в среднем 9,2 миллиарда кубических футов в сутки, впервые превзойдя объем экспортных поставок природного газа по трубе", — говорится в докладе. Польская PGNiG нарастила импорт СПГ на 10% в 2020 году

Министерство также отмечает, что в январе Соединенные Штаты экспортировали рекордные 9,8 миллиарда кубических футов в сутки на фоне высоких цен на спотовом рынке Азии, при этом погодные условия повлияли на работу терминалов Sabine Pass, Corpus Christi и Cameron LNG, вызвав несколько связанных с этим остановок в работе.

В целом в январе, несмотря на высокие цены на газ в мире, незапланированные остановки заводов СПГ в нескольких странах привели к снижению предложения на рынке сжиженного природного газа, также указывает EIA.

"Обычно мощности по производству СПГ на экспорт работают на максимуме в зимние месяцы… Однако EIA оценивает, что в декабре мощности по производству СПГ на экспорт были задействованы на 88% — это наименьший показатель для этого месяца за последние шесть лет", — заключается в докладе.

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