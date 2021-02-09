МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на 80 тысяч баррелей в день, до 11,02 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

Прогноз на 2022 год был улучшен на 40 тысяч, до 11,53 миллиона баррелей в сутки. Оптимистичные настроения продолжают тянуть вверх цены на нефть

В январе Минэнерго сохранило прогноз по добыче нефти в 2021 году на уровне в 11,1 миллиона баррелей в сутки, а также спрогнозировало добычу на уровне 11,49 миллиона баррелей в сутки в 2022 году.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.

"Хотя бурение в США увеличилось в последние месяцы, число действующих буровых установок остается ниже уровня прошлого года. EIA ожидает, что добыча вновь пробуренных скважин будет компенсирована снижением добычи действующих скважин в первой половине 2021 года", — говорится в релизе EIA.

Помимо этого, Минэнерго повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2021 г до $53,2 с $52,7.

Также EIA повысило прогноз средней цены Brent и на будущий год – до 55,19 доллара за баррель с 53,44 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год повышен до 50,21 доллара за баррель против январской оценки в 49,7 доллара, а на 2022 год – до 51,56 доллара за баррель с 49,81 доллара. Нефть выше $60: время обсудить риски

Сообщается, что Минэнерго ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году и ожидает роста на 5,4 миллиона баррелей в день.

"EIA ожидает, что мировое потребление нефти в среднем составит 97,7 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, что на 5,4 миллиона баррелей в сутки выше показателя 2020 года", — говорится в материалах.

В прошлом, январском прогнозе Минэнерго США сообщало об ожиданиях увеличения спроса в текущем году на 5,6 миллиона баррелей в сутки.

При этом EIA улучшило прогноз по росту спроса в 2022 году, теперь ждет роста на 3,5 миллиона баррелей в сутки, до 101,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в январском прогнозе ожидался рост всего на 3,3 миллиона баррелей в сутки. Растущая вероятность коррекции S&P500 и нефти призывает к осторожности

Мировой спрос на нефть в минувшем январе составил 93,9 миллиона баррелей в сутки, что на 2,8 миллиона баррелей ниже, чем было в январе 2020 года, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"По оценкам EIA, спрос на нефть в мире составил 93,9 миллиона баррелей в сутки январе. Спрос снизился на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январем 2020 года", — говорится в докладе. Эксперт предсказал будущее России на рынке СПГ

В декабре министерство оценивало, что мировой спрос на нефть в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже, чем было в 2019 году.

Также Минэнерго ожидает меньшего снижения мировых запасов нефти в I квартале.

"EIA прогнозирует, что в первом квартале 2021 года мировые запасы нефти снизятся в среднем на 2 миллиона баррелей в сутки, что лишь незначительно меньше высоких темпов снижения во второй половине 2020 года", — говорится в февральском докладе.

При этом в своем январском докладе EIA прогнозировало падение мировых запасов нефти в первом квартале 2021 года на 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняется в докладе, на новый прогноз повлияло решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте, которое отразится на мировых запасах.

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