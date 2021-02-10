2021-02-10T10:17:10+03:00
2021-02-10T10:17:10+03:00
2021-02-10T10:17:10+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210210/833009902.html
Норвежская Equinor продает свои активы в США
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) договорилась о продаже своих активов на американском месторождении Bakken за 900 миллионов долларов, говорится в релизе... ПРАЙМ, 10.02.2021
активы, equinor, газ, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83230/23/832302386.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/23/832302386.jpg
https://1prime.ru/images/83230/23/832302385.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/23/832302385.jpg
https://1prime.ru/images/83230/23/832302384.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/23/832302384.jpg
https://1prime.ru/experts/20201214/832576070.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) договорилась о продаже своих активов на американском месторождении Bakken за 900 миллионов долларов, говорится в релизе компании.
"Equinor согласилась передать свои доли в месторождении Bakken в штатах Северная Дакота и Монтана в пользу Grayson Mill Energy… за общую сумму около 900 миллионов долларов", — говорится в сообщении компании.
В четвертом квартале 2020 года разрешенная добыча на этих активах составляла 48 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (за вычетом роялти), уточняет компания. Помимо сделки об активах Equinor Marketing and Trading заключит соглашение с Grayson Mill Energy об отгрузке нефти.
Сделка вступает в силу 1 января 2021 года, закрытие ожидается после получения необходимых разрешений, говорится в релизе.
Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Штат компании составляет более 21 тысячи человек.