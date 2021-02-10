БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о геостратегических последствиях отказа от "Северного потока 2" для отношений между Европой и Россией. Германия хочет "выкупить" у США снятие санкций с "Северного потока 2"

"Кто принципиально ставит под вопрос "Северный поток 2", такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами… увеличивают импорт нефти из России", — сказал министр, выступая в бундестаге ФРГ.

Ранее Берлин заявил о нелегитимности санкций против "Северного потока — 2"