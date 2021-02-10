2021-02-10T18:50:00+03:00
2021-02-10T18:59:08+03:00
2021-02-10T18:50:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210210/833016707.html
Германия предупредила о последствиях отказа от "Северного потока - 2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о геостратегических последствиях отказа от "Северного потока 2" для отношений между Европой и Россией. "Кто принципиально ставит под вопрос... ПРАЙМ, 10.02.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83284/35/832843543.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843543.jpg
https://1prime.ru/images/83284/35/832843542.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843542.jpg
https://1prime.ru/images/83284/35/832843530.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/35/832843530.jpg
https://1prime.ru/gas/20210210/833010925.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о геостратегических последствиях отказа от "Северного потока 2" для отношений между Европой и Россией.
"Кто принципиально ставит под вопрос "Северный поток 2", такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами… увеличивают импорт нефти из России", — сказал министр, выступая в бундестаге ФРГ.
Ранее Берлин заявил о нелегитимности санкций против "Северного потока — 2"