БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.

На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2".

Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса. Берлин заявил о нелегитимности санкций против "Северного потока - 2"

Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала текст письма главы минфина ФРГ и вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину от 7 августа 2020 года.

В письме говорится, что правительство ФРГ готово выделить 1 миллиард евро для поддержки экспорта СПГ из США, в частности, строительства в Германии двух терминалов в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Взаимен США должны отказаться от противодействия строительству и работе "Северного потока 2".

В бундестаге утверждают, что выделение миллиарда из средств немецких налогоплательщиков на поддержку "коммерческого проекта "Северный поток 2" не было ранее утверждено в парламенте.

Комментируя эту ситуацию, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила в среду на брифинге, что правительство Германии вело и ведет переговоры с американской стороной по вопросу о санкциях в отношении "Северного потока 2", однако содержание этих переговоров конфиденциально.

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