МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Объем добычи нефти в мире в январе вырос на 0,43 миллиона баррелей в сутки к уровню декабря, до 93,12 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире

"Добыча ОПЕК в январе выросла на 0,18 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня в 25,5 миллиона баррелей в сутки. Предварительные данные по добыче жидких углеводородов вне ОПЕК в январе, включая газовый конденсат в самой организации, указывают на рост на 0,25 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до среднего уровня в 67,62 миллиона баррелей в сутки, что на 4,47 миллиона баррелей в сутки ниже по сравнению с прошлым годом", — говорится в отчете.

"В результате предварительные данные показывают, что добыча нефти в мире в январе выросла на 0,43 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 93,12 миллиона баррелей в сутки. Это на 7,33 миллиона баррелей в сутки меньше, чем годом ранее", — добавляет ОПЕК.

ПРОГНОЗЫ

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 210 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает ее снижения на 0,07 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

"Прогноз добычи нефти в США в 2021 году пересмотрен на 0,21 миллиона баррелей в сутки. Согласно ожиданиям, она снизится на 0,07 миллиона баррелей в сутки год к году, до 11,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В январском докладе рост добычи в США в 2021 году ожидался на уровне 0,14 миллиона баррелей в сутки.

В отношении стран, не входящих в организацию, прогноз на 2021 год по росту добычи нефти также был понижен на 0,17 миллиона баррелей в сутки, до 0,67 миллиона баррелей в сутки. Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent

По ожиданиям ОПЕК, добыча нефти вне организации в 2021 году составит 63,33 миллиона баррелей в сутки, а не 63,53 миллиона, как прогнозировалось в прошлом месяце (тогда ожидался рост показателя на 0,85 миллиона баррелей в сутки). Прогноз пересмотрен в том числе из-за ожиданий более низкого уровня добычи нефти в США.

Одновременно с этим ОПЕК изменила свою оценку по снижению добычи нефти вне организации в 2020 году. По новой оценке, этот показатель снизился на 0,05 миллиона баррелей в сутки больше, чем ожидалось ранее, — на 2,54 миллиона баррелей в сутки, до 62,66 миллиона.

ОПЕК также незначительно повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 10,22 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что по сравнению с 2020 годом этот показатель снизится на 0,21 миллиона баррелей в сутки. "Снижение связано главным образом с обязательствами по сокращению добычи нефти в рамках декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+ — ред.)", — пишет ОПЕК в докладе.

Отмечается также, что, по предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в январе выросла на 0,12 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 10,29 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,22 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в январе 2020 года.